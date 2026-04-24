スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。4月19日（日）の放送では、経済的な事情から独学で医師を目指し、アルバイトと両立しようと奮闘する18歳の女性からのメッセージに、江原が現実的かつ温かいアドバイスを送りました。 パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞これまで将来の目標もなく過ごし