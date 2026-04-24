水不足が続く豊川用水で、25日午前10時から、静岡県の佐久間ダムからの緊急導水を始めることが分かりました。 【写真を見る】水不足続く豊川用水 25日に佐久間ダムから“緊急導水” 原則5~9月までで4月の供給は初めて 愛知 3月、東三河に水を供給する豊川用水では最大の水源・宇連ダムが枯渇し、水不足が深刻となりました。その後のまとまった雨で24日午前0時時点で、豊川用水全体の貯水率は62.7%まで回復。 しかし、まだ平年の