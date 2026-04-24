UHD BD「ファイト・クラブ」 WDUF-11937,590円(2枚組)2026年7月1日発売 発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング ブラッド・ピット主演、デイビッド・フィンチャー監督による1999年公開作品「ファイト・クラブ」が、7月1日に4K Ultra HD Blu-ray盤で発売される。UHD BD/BDの2枚組で、価格は7,590円。 カルト的傑作として、今も高い人気を集める