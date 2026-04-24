（竹川奈々キャスター）「私は今、ツインメッセ静岡に来ています。こちらで明日から、GWのお出かけにぴったりなイベント始まります。全国で大人気体験型イベント『超からだのひみつ大冒険』です。それにしても見てください、大迫力の顔…スゴイ！」（竹川奈々キャスター）「こんにちは…この大きな口が入り口ですか」（超からだのひみつ大冒険 清水さん）「このイベントは、『シゲキくん』の口から、自分たちが小さく