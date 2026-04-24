日本食糧新聞社主催の第１回「災害食アワード２０２６」で、大正製薬の「リポビタンゼリー長期保存用＜清涼飲料水（ゼリー飲料）＞」が優秀賞を受賞した。「災害食アワード２０２６」は、日本食糧新聞社が新設した表彰制度で、災害食および災害食関連品の開発・普及に取り組む企業・団体を応援し、すべての人に“食べる安心”を届けることを目的としている。高齢者、乳幼児、アレルギーを持つ人など、多様なニーズにこたえる