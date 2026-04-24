BitSummit実行委員会は、京都みやこめっせで2026年5月22日（金）から24日（日）の3日間にわたって開催されるインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」のイベント特設ページと会場マップを公開しました。ステージイベントの一部タイムテーブルと会場マップを公開特設ページでは、既に発表済みのプログラムを含む3日間のステージイベントのタイムテーブルを公開。BitSummit PUNCH イベント特設ページメイ