◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年4月24日京セラドーム）オリックスのボブ・シーモア内野手（27）が、京セラドームでのNPB通算3000号を来日初本塁打で飾った。7回に太田の適時二塁打で同点に追いつき、なおも2死二塁。伊藤の2球目を完璧に捉えた。会心の打球が右翼スタンドに着弾。「変化球にうまく反応できました。チームに貢献したいと思っていたので、最高の一本を打つことができて良かったです！」。勝ち越