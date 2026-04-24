フィギュアスケート女子の坂本花織（右）からサイン入りのウエアを贈られ笑顔の高市首相＝24日午後、首相官邸高市早苗首相は24日、ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団と官邸で面会し「限界に挑み続ける皆さんの姿は日本中に感動と勇気を届けてくれた」とたたえ、感謝状を授与した。フィギュアスケート女子で銀メダルの坂本花織（シスメックス）は「国民の皆さまからの応援が、世界最大の舞台で私たちを鼓