22日に発生した岩手県大槌町の山林火災は現在も消火活動が続いています。県内からは「緊急消防援助隊」が現地に派遣され、空と陸の両面で消火活動に加わっています。サイレンを鳴らしながら集まってくる消防車。リポート「岩手県の山火事への応援出動、国からの要請があって1時間以内に出発するという事で、いま緊急の準備が進められています」新潟市消防局には、国からの派遣要請を受け、各消防署から緊急車両が集結。装備