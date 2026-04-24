今年2月から改修工事のため休館していた岡山県倉敷市の大原美術館があす（25日）、再開館します。それを前に、きょうメディア向けの内覧会が開かれました。 【写真を見る】改修工事のため休館していた大原美術館が75日ぶりに再開館エル・グレコの「受胎告知」も再展示【岡山】 あす、75日ぶりに再開館する大原美術館です。収蔵品を湿気や高温から守るため、今年2月から電気のLED化と空調設備の改修が進められていました。再開