旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性職員が任意の事情聴取を受けていることが分かりました。捜査の最新情報について、旭川東警察署前から中継です。現在私は旭川東警察署の前にいます。警察はきのう２３日から、動物園の職員である３０代の夫から任意の事情聴取を続けています。事件発覚のきっかけは、今月に入ってから、妻の関係者が「連絡が取れない」と警察に相談したことでした。その後の任意の事情聴取に対し