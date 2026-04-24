【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」の制作に密着した「Behind the Song ＆ the Scenes」がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。 ■普遍的がゆえの産みの苦しみと難しい制作過程が明らかに 「風と町」は、NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として書き下ろされた楽曲。連綿と受け継がれる人の営みにより移り変わっていく町の情景と、変わることなくずっとそこにあり“た