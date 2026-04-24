【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELが、4月8日に発売した2ndアルバム『Banquet』の収録曲「The Voice」のダンスパフォーマンス映像「The Voice - Dance Performance Video-」を公開した。 ■撮影は『MISSIONx2』の最終審査の舞台である大谷資料館で敢行 「The Voice」は葛藤や迷いさえも「自分自身の一部」として肯定するメッセージが込められた楽曲で、壮大なストリングスとともに展開されるドラマ