4月24日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― 宮崎銀行 [東証Ｐ]決算月【3月】4/24発表（場中） 毎年3月末時点で500株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて2000～8000円相当の地域の優待品（500株以上1000株未満はQUOカードとの選択）を贈呈す