4月21日放送の読売テレビ「にけつッ!!」で、ケンドーコバヤシが新幹線グリーン車内で聞いた“驚きの暴言”について話した。「ケンコバさんが盛岡から東北新幹線のグリーン車に乗車し、荷物を上にしまっていたところ、ひとつ後ろの席の身なりのいいサラリーマン風の若い男性から《近くに座んなよ！キモクサじじい！》と言われたそうです。心の声が漏れたのかとビックリして《いや…、…僕におっしゃられました？》と尋ねたところ