昨年11月に香港北部で発生した高層集合住宅の大規模火災から5カ月。住居を失った被災住民らが20日、初めて一時帰宅を許され、現場に残されていた荷物などを持ち帰るため、火災後初めてそれぞれの部屋に戻った。香港当局は火災前の市場価格で各部屋を買い戻すことを提案している。AFP通信が伝えた。香港北部の大埔の高層住宅で11月に起きた火災は過去数十年で最も多くの死者を出した。複合施設の8棟のうち7棟を焼き尽くし、168人が