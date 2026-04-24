中国は4月24日午後2時35分、西昌衛星発射センターで「長征2号」D運搬ロケットを使用し、衛星インターネット技術試験衛星を打ち上げました。衛星は順調に予定の軌道に入り、打ち上げ任務は円満に成功しました。衛星インターネット技術試験衛星は主に携帯電話のブロードバンドによる衛星直接接続や宇宙と地上のネットワーク融合などの技術試験検証に用いられます。今回の任務は長征シリーズロケットの639回目の打ち上げです。（提供/
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