「ＤｅＮＡ−巨人」（２４日、横浜スタジアム）球審を務めた敷田直人審判員が、通算２０００試合出場を達成した。史上７７人目。五回終了後に花束を渡され、感慨深げな表情を見せた。「卍ポーズ」がファンの間でも浸透しており、場内からは温かい拍手が送られた。記念写真の撮影ではカメラマンから促され、照れくさそうに「卍ポーズ」を決めた。