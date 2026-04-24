北海道・留寿都村で火事が相次ぎました。「バス停が燃えている」と通報が寄せられたのは24日午前1時20分ごろ。国道沿いのバス停が全焼しました。この火事の約4時間後、バス停から100メートルほど離れたリゾートホテルで施設内のバスタオルと立ち木が燃える火事も相次いで発生。いずれの火事もけが人はいませんでしたが、警察は、近くに火の気がないことから連続不審火とみて調べています。