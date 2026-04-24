お笑いコンビ、メッセンジャー黒田有（56）が24日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分）に出演。短パンをはかない理由を明かした。東京都で職員がTシャツや短パン姿で勤務することが可能になった話題から、夏に短パンをはくか聞かれた黒田は「俺はほぼはかない」と断言。理由について「脚がナナフシくらいに細いんですよ。だから、恥ずかしい」と語った。同局の山中真解説委員と金曜コメンテーターのモデル高橋ユウ