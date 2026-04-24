「片づけてもすぐ散らかる」「家事に追われて余裕がない」そんな悩みはありませんか？とくに子どもがいると、片づけに手が回らないことも多いものです。「きっちり収納」をやめたことで、ぐっと過ごしやすい家になったと話すのは、Instagramで心地よい暮らしについて発信するじろこさん。子どもがいる家庭でも、無理なく整った状態をキープする収納のコツを教えてもらいました。「がんばる」より「やめる」。暮らしが回りだした