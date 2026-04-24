部屋がなかなか片付かない原因は、充電まわりのごちゃつきにあるかもしれません。20年間汚部屋で暮らしたおさくさんは、ケーブルや充電器を見直したことで、部屋の印象が大きく変わったといいます。今回は、すぐに取り入れられる充電器周りの工夫を4つ教えてもらいました。充電コーナーがなかった汚部屋時代充電器周りは、片付けが苦手だった頃の私が見落としていた場所のひとつ。【写真】収納ケースを活かした充電ステーション汚