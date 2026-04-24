ノア２４日の後楽園大会で、カール・アンダーソン（４６）とドク・ギャローズ（４２）の「グッドブラザーズ」が丸藤正道（４６）、拳王（４１）組を襲撃。５月２日の東京・両国国技館大会での対戦が決定的になった。この日、グッドブラザーズは第４試合で清宮海斗、晴斗希組と対戦。激しくやりあう展開になったが、最後は連係力で差を見せたアンダーソンが晴斗希にマジックキラーで勝利して「グッドブラザーズは２０１３年から