Photo: Hayato Suzuki レジャーシートを広げたあと、風でめくれるたびに何度荷物で押さえたことか。LOGOS（ロゴス）の「風にも負けないレジャーシート」（税込4,980円）は、ウェイトを内蔵したありそうでなかったアイテム。それだけでなく、座面が冷えにくいなど、レジャーシーンを想定した総合アウトドアブランド「ロゴス」らしい、かゆいところに手の届くレジャシートとなっています。気の