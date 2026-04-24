物価高の影響で「思うようにお金が貯まらない」と感じている人も多いのでは？そんななか、「当たり前にやっていた習慣を少しずつ見直したら、がんばらなくても自然とお金が貯まるようになった」と語るのは、浪費家から節約生活に転換して8年、YouTubeで節約術を発信する3児の母、みさきさん。今回、やめたら「家計も心も整った」習慣について、教えてもらいました。1：貯金は「お金が余ったら」する以前の私は、「お金が余ったら