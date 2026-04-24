23歳のティブス3世、24試合で10発の大爆発米大リーグ、ドジャースのマイナーに、異次元の活躍を見せている逸材がいる。今季3Aデビューしたジェームズ・ティブス3世外野手は開幕から24試合で、既に10本塁打。シーズン65発ペースという大爆発に、かつてトレード放出したレッドソックスのファンが嘆きの声を上げている。23歳のティブス3世は、2024年にドラフト1巡目指名でジャイアンツ入り。2025年にラファエル・デバースのトレー