トップス1枚ではどこか物足りない……そんなときに頼れそうなのが、「羽織りアイテム」。軽やかに重ねるだけでコーデに奥行きが生まれ、こなれた印象に。大人世代におすすめなのは【ハニーズ】の一部店舗で展開されているブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】。今回は、上品なデザインで40・50代のデイリーコーデに活躍しそうなアイテムをピックアップして紹介します。 軽やかにきれい見えする半