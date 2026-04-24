毎日の食事作りでは、献立に悩むこともあるかと思います。冷蔵庫の中身や栄養面などを考えると、家族の好物ばかりを作るわけにもいきません。それでも「〇〇が食べたい！」とリクエストされれば、作ってあげたくなりませんか？このリクエストが夫婦の問題に発展した筆者知人のエピソードをご紹介します。 「やっぱりオムライス！」献立をリクエストするくせに直前で変更する夫に反撃!?