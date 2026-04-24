猫と目が合う頻度が高いときの理由3つ 気持ちと視線が一致するのは人間だけではありません。もし猫とよく目が合うなら、きっと猫は何かを伝えようとしているかも。 一見、ただ見ているだけのように思えても、その理由がわかると対応の仕方も変わります。 ここでは、代表的な3つのパターンを見ていきましょう。 1.お願いしたいことがある チラチラと猫を見るたびにこちらを見ている。そんなときは「