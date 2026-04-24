【シャトレーゼ】の「スイーツ」を、ティータイムのお供や食後のデザートに選んでみませんか？ テーブルが華やぎ、気分を上げてくれそうなビジュアルのスイーツが多数揃っているんです。季節限定の商品なら、なおさら今、食べておかないと損した気分になるかも。今回は、自分へのご褒美にもぴったりなカップ入りのスイーツをはじめ、一度は食べたくなるようなシャトレーゼのスイ&