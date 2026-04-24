グラビアアイドルの天木じゅんが、21日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】すごいボリューム！引退するのはもったないです 天木は2014年からグラビアに挑戦し、“95センチ”砲を武器にトップランナーとして活躍。今年3月30日に自身のSNSで、今夏をもってグラドルとしての活動を卒業することを発表した。 同号でも卒業宣言後も変わらないグラマラスボディを披露。サプライズで親友でモデル