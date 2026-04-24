2004年には「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」のエンディング曲「Reason」を担当するなどし、ミュージカルでは女優としても活動する玉置成実(37)が19日、自身のインスタグラムを更新し、「相棒」の帰還を喜んだ。 【写真】無事に戻ってウキウキデカいぞ！ボンネビルボバー 「相棒が車検から帰ってきたよ。おかえり!!」とコメントして掲載したのは英国のバイク「トライアンフボンネビルボバー」。排気量