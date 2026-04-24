有名なエジプトの女王で世界三大美女としても知られるクレオパトラがどのような人物でどのような政治を行い、なぜ「古代エジプト最後の女王」となったのかについて、教育系YouTubeチャンネルのNightshiftが解説しています。How the Last Queen of Egypt Lost EVERYTHING - YouTube一般的に「クレオパトラ」と言う場合は古代エジプト・プトレマイオス朝最後の女王である「クレオパトラ7世」を指します。Nightshiftはまずクレオパト