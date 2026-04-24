混沌とする中東情勢。トランプ大統領は23日、ホワイトハウスでイスラエルとレバノンの駐米大使による協議に同席し、両国が3週間の停戦の延長で合意したと発表しました。16日には「10日間の停戦」で合意していて、これを延長した形です。終了後、イスラエルの駐米大使は「両国が近い将来、平和を達成できると確信している」と述べましたが停戦後も散発的な戦闘はやまず、不安定な状況が続いています。イランはアメリカとの戦闘終結