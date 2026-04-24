8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が、8日に発売した2ndアルバム『Banquet』の収録曲「The Voice」のパフォーマンス映像「The Voice - Dance Performance Video-」を公開した。【動画】“原点”大谷資料館の洞窟で…！MAZZELアルバム収録曲パフォーマンス映像「The Voice」は葛藤や迷いさえも自分自身の一部として肯定するメッセージが込められ、壮大なストリングスとともに展開されるドラマチックなサウンド