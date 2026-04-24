『シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜』の原作公式サイトに突如「なでなで機能」が追加された。【画像】エムルを撫でる！公開された『シャンフロ』公式サイトの謎機能事前告知もなくひっそりといつの間にか公開されたこのページでは、ただひたすら当作の人気キャラクター「エムル」をなでなでできる。撫でた回数がカウントされる。試しに撫でてみても何も起きないけれど、でもクセになる…！
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