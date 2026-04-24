食料品の価格高騰は、いつまで続くのでしょうか。きょう発表された2025年度平均の全国の消費者物価指数は、前の年度と比べ▼コメ類は48.9%も上昇。▼コーヒー豆は47.0%、▼たまねぎは24.1%、▼鶏卵は12.9%上昇しています。炊き立てのご飯に新鮮な卵。今、卵かけご飯に「物価高」の波が来ています。ぷりぷりのエビに大ぶりのホタテ、ヒレカツが乗ったミックスフライ定食。「よその店と比べたら、倍くらいボリュームがある」「こうい