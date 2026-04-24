メジャーデビュー10周年イヤーを迎えている3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さんが、6thアルバム『Magical Tank-top Parade』を6月24日に配信リリース、7月29日にCDリリースすることを発表した。【写真】夫と出産直後の1枚も…我が子を抱くヤバイTシャツ屋さん・ありぼぼ昨年11月、メジャーデビュー10周年イヤーの突入とともに、今年6月に6枚目となるフルアルバムをリリースすることを発表していたヤバイTシャツ屋さん。記念す