今、AIが世界の金融システムを揺るがしています。その波は日本にまで押し寄せ、きょう、政府はメガバンクのトップらと緊急の会合を開き、対応策などを議論しました。きょう午後、金融庁。記者「片山大臣を乗せた車が入ります。このあと日銀植田総裁らとの会合に臨みます」集まったのは日銀の植田総裁、三菱UFJ、三井住友、みずほの3メガバンクのトップたち。金融庁の呼びかけ、片山金融担当大臣との会合が急遽セットされたのです。