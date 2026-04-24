元タレントの木下優樹菜さん（38）が23日、Instagramを更新。恋人や娘2人との“家族ショット”を公開し、反響が寄せられている。【映像】木下優樹菜さん、恋人とのベッドでの姿13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さんを育てている木下さん。元プロサッカー選手の交際相手・三幸秀稔さん（32）を「ステップファミリー」と紹介しており、一緒のベッドで寝ている姿や手つなぎデートの動画など、仲むつまじい様子をSNSで