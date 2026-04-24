バレーボール・ＳＶリーグ男子のサントリーは２４日、日本代表の高橋藍（２４）ら４選手が契約満了により今季限りで退団すると発表した。高橋はＳＶリーグ初年度の２０２４年、イタリア１部・セリエＡからサントリーに加入。攻守にチームを引っ張り、リーグの初代王者に導いた。主将に就任した今季はレギュラーシーズンを４０勝４敗で１位通過。５月１日開幕のプレーオフ「チャンピオンシップ」に進み、連覇を目指す。チーム