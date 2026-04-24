NTTデータの男性社員＝当時（27）＝が2023年、同社と取引先の有志が開催した駅伝大会に出場し、熱中症で死亡したのは予防措置を怠ったことなどが原因だとして、男性の妻（32）が両社に、約1億1千万円の損害賠償を求める民事調停を東京簡裁に申し立てたことが分かった。遺族らが24日に記者会見して明らかにした。申立書や遺族によると、男性はキリンホールディングスのシステム保守管理を担当していた。23年5月20日、両社有志が