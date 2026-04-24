◇プロ野球 セ・リーグ 中日ーヤクルト(24日、バンテリンドーム)スタメン出場となった中日・大島洋平選手が、6回に自身3年ぶりとなる3塁打を放ちました。これで一気に流れを引き寄せ、中日が同点に追いついています。18日の阪神戦以来、スタメン出場を重ねている40歳の大島選手。この日は3回に迎えた第2打席でピッチャー強襲の内野安打を記録します。さらに2点ビハインドで迎えた6回には先頭打者として第3打席を迎えると、2球目の