元AKB48の岡田奈々（28）小嶋真子（28）西野未姫（27）らが、イベント「14年目の同期会」を7月19日に東京・渋谷のduo MUSIC EXCHANGEで開催されることが24日、明らかになった。AKB48の14期生として、12年にデビューした岡田、小嶋、西野、内山奈月さん（30）、橋本耀さん（28）、前田美月さん（27）が再集結。デビューから“14年”の節目に、昼と夜の2公演で特別なステージを繰り広げる。各メンバーのコメントは次の通り。岡田ず