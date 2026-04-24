なにわ男子の大橋和也（28）timelesz寺西拓人（31）らが24日、東京・EX THEATER ARIAKEで、25日に開場する同劇場のこけら落とし公演「Ambers−アンバース−」（同日から）の囲み取材と公開ゲネプロに登壇した。大橋と寺西がW主演を務める同作は、永遠の若さをつかさどる薬“アンバース（琥珀）”を巡る壮大な物語。作家としても活動するNEWS加藤シゲアキ（38）が、原作・脚本を担当したオリジナル作品だ。コロナ禍の名残があった