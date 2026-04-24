Mattさんが、芸人のレインボー・池田直人さんのYouTubeチャンネルにアップされた『Mattメイクしてもらった！』の動画に出演。池田さんへメイクをする中で自身の愛用品も紹介してくれました。【関連記事】Matt「本当に肌がぷるっぷるに」箱買いストックする信頼のシートマスク■メイク下地動画内に登場したのがこちら。KATE/ポアレスキーパーFORオイリー 税込1,540円（編集部調べ） この投稿をInstagramで見るKATE｜ケイト(@kate