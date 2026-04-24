ルフトハンザ・ドイツ航空は、新制服を発表した。BOSSとコラボレーションし、制服を着用するすべての部署の従業員との協力もとで製作した。業員は、快適性、機能性、持続可能性の観点からすべてのスタイルをテストし、デザインチームに要素を改良するための貴重なフィードバックを提供したという。新たな制服アイテムは約40種類で、ルフトハンザのブランドカラーであるダークブルーとルフトハンザイエローは、引き続き制服のデザイ