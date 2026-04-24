長崎バスが25日から運行する「ハウステンボスのオリジナルデザインのミッフィー」をあしらったバスの出発式にが行われました。 デザインは2種類で、赤いスカーフに青いワンピース、黄色い木靴を履いたミッフィーをあしらったものと、 去年ハウステンボスにオープンした「ミッフィー・ワンダースクエア」の世界観を表現したものがあります。 ※詳しくは動画をご覧ください