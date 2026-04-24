2026年4月24日、札幌市西区の三角山でクマスプレーが10代の男女3人の目に入る事故がありました。24日午後4時すぎ、「クマスプレーが目に入って痛みで動けない」と消防に通報がありました。消防によりますと、男女6人が登山していた際にクマスプレーを使用し、10代の女性2人と男性1人がけがをしました。クマがいて噴射したのではなく、試しにクマスプレーを使ったということです。3人はけがをしましたが、