まもなくゴールデンウイークです。 天候が気になる方も多いのではないでしょうか。25日からの10日間天気を見ていきます。 おおむね晴れる日が多そうですが、26日、29日、5月3日、4日と休日に合わせて雨になりそうです。 また、気温は平年並みか高めの日が多いものの、5月1日は予想最低気温が11℃～12℃と朝は一時的に気温が下がるでしょう。 朝は薄手の羽織ものがあるとよさそうです。 最